Колыванов: Савичев — золотой человек и профессионал, который всю жизнь посвятил «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов отреагировал на отстранение ассистента главного тренера автозаводцев Николая Савичева от основной команды.

«Николай Николаевич Савичев — большой профессионал. Он всю свою жизнь посвятил футбольному клубу «Торпедо». И я не могу представить себе причину, по которой такого золотого человека взяли и убрали из команды. Я его хорошо знаю, мы вместе работали в клубе. Он профессиональный тренер и хороший друг. Мне очень жаль, что так произошло. Наверное, это какие-то внутренние разборки», — заявил тренер RT.

Ранее бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал решение главного тренера автозаводцев Жозепа Клотета отстранить ассистента Николая Савичева от работы с основной командой.