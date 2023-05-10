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Экс-президент «Торпедо» Тукманов: отстранение Савичева — шаг к разрыву исторических связей

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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал решение главного тренера автозаводцев Жозепа Клотета отстранить ассистента Николая Савичева от работы с основной командой.
Экс-президент «Торпедо» Тукманов: отстранение Савичева — шаг к разрыву исторических связей
  • РИА Новости

«Истинные мотивы отстранения Николая Савичева знает только главный тренер Жозеп Клотет. Но для нас, конечно, это удивительно. Если отстранению игроков команды можно найти причины (возможно, они не соответствуют уровню команды, неправильно себя вели в раздевалке), то здесь совершенно непонятно.

Я не знаю, какие претензии могут быть к Николаю Николаевичу. Он очень исполнительный и спокойный специалист, настоящий профессионал. Его ассистентский уровень вполне соответствует уровню футбольного клуба «Торпедо». К тому же Савичев — последний представитель той легендарной заводской команды. Поэтому для меня удивительно, когда такой человек, как Клотет, который в клубе без году неделя, принимает такие решения по отношению к легендам клуба. Отстранение Савичева — шаг к разрыву исторических связей», — сказал Тукманов RT.

Ранее защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался о своём переводе в молодёжную команду.

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