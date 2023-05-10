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Кутепов — о переводе в молодёжную команду «Торпедо»: конкретных претензий в мой адрес не было

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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался о своём переводе в молодёжную команду.
Кутепов — о переводе в молодёжную команду «Торпедо»: конкретных претензий в мой адрес не было
  • РИА Новости

«Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало. В этот же день мы пообщались с Ярославом Олеговичем. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодёжной команды», — цитирует Кутепова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что его агент связывался с президентом «Торпедо» по вопросу перевода в молодёжную команду столичного клуба. По его словам, Савин дал понять, что данное решение является тренерским и, скорее всего, Клотет его не изменит.

В апреле Клотет отстранил от работы с основной командой защитников Кутепова и Юрия Журавлёва, а также полузащитника и капитана Равиля Нетфуллина.

Под руководством 46-летнего испанца автозаводцы провели шесть встреч, в которых одержали одну победу и потерпели пять поражений.

После 26 туров РПЛ «Торпедо» набрало 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Клотет отстранил своего ассистента Савичева от работы с командой.

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