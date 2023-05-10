Тренер «Торпедо» Клотет отстранил своего ассистента Савичева от работы с командой
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Как сообщает «Матч ТВ», Савичев был отстранён от работы с основой после игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
По информации источника, тренер отсутствует в расположении московского клуба в Кратове.
В апреле Клотет отстранил от работы с основной командой защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлёва, а также полузащитника и капитана Равиля Нетфуллина.
Под руководством 46-летнего испанца автозаводцы провели шесть встреч, в которых одержали одну победу и потерпели пять поражений.
После 26 туров РПЛ «Торпедо» набрало 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что футболисты «Торпедо» перед каждым матчем будут закрываться на базе по решению тренера.