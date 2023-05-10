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Тренер «Торпедо» Клотет отстранил своего ассистента Савичева от работы с командой

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Наставник «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил от работы с московской командой своего помощника, тренера Николая Савичева.
Тренер «Торпедо» Клотет отстранил своего ассистента Савичева от работы с командой
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Матч ТВ», Савичев был отстранён от работы с основой после игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

По информации источника, тренер отсутствует в расположении московского клуба в Кратове.

В апреле Клотет отстранил от работы с основной командой защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлёва, а также полузащитника и капитана Равиля Нетфуллина.

Под руководством 46-летнего испанца автозаводцы провели шесть встреч, в которых одержали одну победу и потерпели пять поражений.

После 26 туров РПЛ «Торпедо» набрало 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что футболисты «Торпедо» перед каждым матчем будут закрываться на базе по решению тренера.

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