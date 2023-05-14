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Форвард «Ахмата» Конате допустил получение российского паспорта

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Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате дал понять, что, возможно, в ближайшее время займётся получением российского гражданства.
Форвард «Ахмата» Конате допустил получение российского паспорта
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

«Что касается получения российского паспорта, то почему бы и нет», — цитирует Конате РИА Новости.

Конате до перехода в «Ахмат» выступал за екатеринбургский «Урал», «Тамбов» и подмосковные «Химки». 25-летний форвард из Буркина-Фасо в чемпионате России сезона-2022/23 в 23 матчах забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что сербский защитник «Химок» Никола Антич заявил о желании получить российское гражданство.

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