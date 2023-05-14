Форвард «Ахмата» Конате допустил получение российского паспорта

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате дал понять, что, возможно, в ближайшее время займётся получением российского гражданства.

«Что касается получения российского паспорта, то почему бы и нет», — цитирует Конате РИА Новости.

Конате до перехода в «Ахмат» выступал за екатеринбургский «Урал», «Тамбов» и подмосковные «Химки». 25-летний форвард из Буркина-Фасо в чемпионате России сезона-2022/23 в 23 матчах забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что сербский защитник «Химок» Никола Антич заявил о желании получить российское гражданство.