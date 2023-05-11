Защитник «Химок» о российском паспорте: чем я хуже Малкома и Клаудиньо

Сербский защитник «Химок» Никола Антич заявил о желании получить российское гражданство.

«Без проблем, хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?» — цитирует игрока Sport24.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии.