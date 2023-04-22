Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своих перспективах играть за сборную России после получения паспорта.

«В настоящий момент я не думаю о сборной России. Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в российскую команду. Игра за сборную Бразилии остаётся моей целью. Всё зависит только от меня и от того, как я проявлю себя», — цитирует Клаудиньо РИА Новости.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее Малком допустил, что может сыграть за сборную России.