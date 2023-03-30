Малком: если не пригожусь сборной Бразилии, то с удовольствием буду играть за Россию

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком допустил, что может сыграть за сборную России по футболу.

«Как любой бразилец я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом ещё больше. Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию», — цитирует Малкома «Российская газета».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и бразильскому нападающему «Зенита» Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за санкт-петербургскую команду с 2019 года. Футболист в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) провёл в составе команды 20 матчей, забил 16 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Клаудиньо рассказал, что получил российский паспорт и уже использовал его.