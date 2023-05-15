Президент «Торпедо» резко ответил Геркусу по поводу неподписания Дзюбы
- РИА Новости
«А чего он тогда его не подписал? Если глава на чём-то настаивает, он может этого добиться. Странно перекладывать ответственность и говорить, что кто-то кого-то не дал подписать. Смешно! Спас был Дзюба «Торпедо»? Не знаю», — цитирует Савина «Спорт-Экспресс».
«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.
Ранее Геркус заявил, что Дзюба спас бы «Торпедо» от вылета из РПЛ.