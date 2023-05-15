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Президент «Торпедо» резко ответил Геркусу по поводу неподписания Дзюбы

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин отреагировал на слова экс-главы клуба Ильи Геркуса о том, что команду могло спасти от вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ) подписание нападающего Артёма Дзюбы.
Президент «Торпедо» резко ответил Геркусу по поводу неподписания Дзюбы
  • РИА Новости

«А чего он тогда его не подписал?  Если глава на чём-то настаивает, он может этого добиться. Странно перекладывать ответственность и говорить, что кто-то кого-то не дал подписать. Смешно! Спас был Дзюба «Торпедо»? Не знаю», — цитирует Савина «Спорт-Экспресс».

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

Ранее Геркус заявил, что Дзюба спас бы «Торпедо» от вылета из РПЛ.

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