Геркус считает, что Дзюба спас бы «Торпедо» от вылета из РПЛ
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Много неудачных решений сделано. Свою вину тоже не буду снимать, я тоже поучаствовал. Но при определённых обстоятельствах могли побороться», — цитирует Геркуса «РБ Спорт».
Он также ответил на вопрос, что стоило сделать, чтобы сохранить прописку в высшей лиге.
«Трансфер Дзюбы, не случившийся, — то была фатальная ошибка, это первое. И второе — убрать Талалаева, который наладил игру и стал набирать очки, показав качество… Зачем эти эксперименты?» — добавил функционер.
«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.
Ранее президент «Торпедо» заявил, что решение по отстранению от тренировок помощника Жозепа Клотета принял он.