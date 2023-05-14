Геркус считает, что Дзюба спас бы «Торпедо» от вылета из РПЛ

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус назвал причины, из-за которых команда провалилась в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Много неудачных решений сделано. Свою вину тоже не буду снимать, я тоже поучаствовал. Но при определённых обстоятельствах могли побороться», — цитирует Геркуса «РБ Спорт».

Он также ответил на вопрос, что стоило сделать, чтобы сохранить прописку в высшей лиге.

«Трансфер Дзюбы, не случившийся, — то была фатальная ошибка, это первое. И второе — убрать Талалаева, который наладил игру и стал набирать очки, показав качество… Зачем эти эксперименты?» — добавил функционер.

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

Ранее президент «Торпедо» заявил, что решение по отстранению от тренировок помощника Жозепа Клотета принял он.