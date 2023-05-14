Президент «Торпедо» заявил, что решение по отстранению от тренировок помощника Клотета принял он

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался об отстранении Николая Савичева, помощника главного тренера команды Жозепа Клотета, от тренировочного процесса.

«Решение по нему принял я, а не Клотет. Это было моё решение предложить Савичеву помочь формировать состав на следующий сезон. Он принял это предложение. Мы работаем над этим каждый день», — цитирует Савина «Спорт-Экспресс».

«Торпедо» после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. Команда провела в высшем дивизионе российского футбола всего один сезон.

Ранее в Первой лиге пошутили о вылете «Торпедо» из РПЛ.