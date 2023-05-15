Евсеев — об удалении Маркова в матче с «Пари НН»: поговорим, объясним, накажем

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев сообщил, что проведёт воспитательную работу с нападающим Евгением Марковым, который был удалён в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».

«Он сам понимает, что подвёл команду. Вторая карточка — это борьба. Первую он не должен был получать. Уже вторую игру нарушает правила. Поговорим, объясним, накажем», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» (1:0) и покинул зону стыковых матчей в РПЛ. Победный мяч забил Роман Акбашев (67-я минута, пенальти). «Факел» остался в меньшинстве во втором тайме после удаления Евгения Маркова (74-я).

Коллектив из Воронежа с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (23) располагается на 14-й позиции.

Ранее Сергей Юран назвал ошибочным назначение пенальти в ворота нижегородской команды в матче с «Факелом».