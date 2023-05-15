Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Евсеев — об удалении Маркова в матче с «Пари НН»: поговорим, объясним, накажем

Короткая ссылка
Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев сообщил, что проведёт воспитательную работу с нападающим Евгением Марковым, который был удалён в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».

«Он сам понимает, что подвёл команду. Вторая карточка — это борьба. Первую он не должен был получать. Уже вторую игру нарушает правила. Поговорим, объясним, накажем», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» (1:0) и покинул зону стыковых матчей в РПЛ. Победный мяч забил Роман Акбашев (67-я минута, пенальти). «Факел» остался в меньшинстве во втором тайме после удаления Евгения Маркова (74-я).

Коллектив из Воронежа с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (23) располагается на 14-й позиции.

Ранее Сергей Юран назвал ошибочным назначение пенальти в ворота нижегородской команды в матче с «Факелом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить