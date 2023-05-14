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Юран — о поражении от «Факела»: такие пенальти можно давать в каждой игре

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал ошибочным назначение пенальти в ворота нижегородской команды в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Юран — о поражении от «Факела»: такие пенальти можно давать в каждой игре
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  • © ФК «Пари Нижний Новгород»

«Мы разбирали «Факел» накануне. То, что требовалось, выполнили. Ничего не дали создать за исключением 11-метрового. Такие моменты можно давать в каждой игре», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что к его подопечным «глупо предъявлять претензии», поскольку некоторым из них «не хватает мастеровитости».

«Мы искали свой шанс забить мяч, поэтому боевая игра, каждый хотел победить. Но, к сожалению, мы этот момент не нашли. Готовимся к следующему матчу», — добавил Юран.

«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» (1:0) и покинул зону стыковых матчей в РПЛ. Победный мяч забил Роман Акбашев (67-я минута, пенальти). «Факел» остался в меньшинстве во втором тайме после удаления Евгения Маркова (74-я).

Коллектив из Воронежа с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (23) располагается на 14-й позиции.

Ранее спортивный директор «Факела» назвал заслуженной победу над «Ростовом» в РПЛ.

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