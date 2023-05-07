Спортивный директор «Факела» назвал заслуженной победу над «Ростовом»

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов считает, что футболисты «Ростова» не смогли показать настоящий атакующий футбол в матче 26-го тура чемпионата России.

«Мы выиграли матч, Вадим Евсеев сделал свою работу. Что касается самой игры, то результат для нас сейчас на первом месте, это 100%. Но в целом победа заслуженная, статистика об этом говорит. Кажется, соперник за весь матч ни разу не попал в створ наших ворот», — цитирует Котова РИА Новости.

Игра 26-го тура в Ростове завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-белых. Мячи забили Георгий Гонгадзе (46-я минута), Хызыр Аппаев (74-я).

«Ростов» с 50 очками сохранил второе место в турнирной таблице. «Факел» (24) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее главный тренер «Факела» Вадим Евсеев со свойственной ему лаконичностью ответил на вопрос о количестве побед над наставником «Ростова» Валерием Карпиным.