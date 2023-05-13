«Хотят остановить «Спартак» на пути к медалям»: удаление Денисова в игре с «Химками» привело к судейскому скандалу в РПЛ
- РИА Новости
Ошибка Денисова и симуляция Бикела
Судейство в РПЛ остаётся одной из главных тем для обсуждения. На финише сезона больше остальных страдает «Спартак», ведущий борьбу за серебро. Неделю назад бригада Павла Кукуяна ошибочно засчитала гол Андрея Мостового в противостоянии с «Зенитом», что подтвердила ЭСК РФС, а теперь Евгений Кукуляк показал крайне спорную красную Даниилу Денисову.
Эпизод произошёл в добавленное к первому тайму время, когда москвичи сенсационно уступали в счёте после гола Резиуана Мирзова со штрафного. Денисов отпустил от себя мяч в центре поля, и Жаниу Бикел тут же выбил его в аут, а затем упал на газон, корчась от боли. Рефери достал из кармана второй горчичник. Первый футболист заработал незадолго до того за грубый подкат на чужой половине в ноги Античу.
Однако на повторе чётко видно, что защитник не нарушал правила на португальце и даже не попал ему по голени. Коллеги на VAR не имели права вмешиваться в решение главного, поскольку данный момент не подпадал под протокол. Но и сам Кукуляк вполне мог дождаться подсказки от помощников, ведь, как показывает обзор матча «Ростов» — «Зенит» с переговорами судей, арбитры на VAR обсуждают даже те эпизоды, в которых не могут подключаться.
Оставшись в меньшинстве на второй тайм, красно-белые сумели лишь восстановить равновесие в счёте и потеряли два важнейших очка. Нельзя исключать, что в полном составе они дожали бы уступающего в классе аутсайдера.
Очередной спорный вердикт не в пользу «Спартака» особенно красноречиво смотрится на фоне итогов заседания ЭСК РФС по матчу с «Зенитом». Судя по информации на официальном сайте организации, оно состоялось ещё в четверг, однако объявление почему-то было опубликовано уже после встречи с «Химками». Эксперты признали: гол Мостового действительно не следовало засчитывать, поскольку Далер Кузяев в ходе результативной атаки ударил соперника локтем в лицо и тем самым «извлёк незаслуженное преимущество».
«По этой причине большинство членов комиссии считают, что VAR при проверке атакующей фазы команды «Зенит» стоило обратить внимание на эти детали и рекомендовать судье пройти к монитору для правильной оценки эпизода, после чего ему следовало отменить взятие ворот команды «Спартак» в данном пограничном эпизоде», — говорится в заявлении.
Удивляет и решение назначить на важную игру арбитра, который всего пару месяцев назад стал героем другого грандиозного скандала. Во втором тайме противостояния Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» он не назначил пенальти за удар по ноге Константину Тюкавину со стороны Клаудиньо в штрафной петербуржцев. Даже потратив несколько минут на просмотр повтора, рефери не стал указывать на точку.
Позже глава департамента судейства Павел Каманцев признал вердикт подопечного ошибочным и подчеркнул, что тот некоторое время не сумеет претендовать на назначения в РПЛ из-за низких оценок. В результате рефери вынужден был взять паузу, но в прошлом туре отработал на встрече «Ростова» и «Факела».
«Некоторым судьям просто не хватает квалификации»
Неудивительно, что представители «Спартака» после обидной потери очков выразили несогласие с удалением Денисова. Сам он признался, что не понял, почему получил вторую жёлтую.
«Посмотрел повтор, даже не было контакта. По мне, это не фол. А если и нарушение, то точно не горчичник. Всё очевидно. Очень спокойно подошёл и попросил объяснить, в чём заключается фол, что я сделал. Также рядом находились боковой и резервный, но никаких объяснений не последовало», — цитирует защитника Sport24.
А вот расстроенный Гильермо Абаскаль, видимо, чтобы не наговорить лишнего, закончил пресс-конференцию за 40 секунд. Он лишь посетовал, что за последнее время произошло много вещей, которые «выходят за рамки», и потому отказался от общения с журналистами. Однако в пресс-службе клуба не исключили подачу жалобы в ЭСК РФС.
Зато футболисты москвичей слов не жалели. Например, по мнению Никиты Чернова, партнёр в эпизоде с красной карточкой не фолил на Бикеле, а стандарт, с которого открыл счёт Мирзов, тоже назначать не следовало. Чуть более дипломатично высказались Александр Соболев и Георгий Джикия. Форвард предположил, что отечественные арбитры просто не соответствуют уровню турнира.
«Мы играем неплохо, и зачастую вот такие ошибки приводят к подобным результатам… Честно, раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял: некоторым судьям просто не хватает квалификации и они не чувствуют ту грань, которую могут позволить в каких-то моментах. Бывает, они теряют контроль над игрой, вот и всё», — посетовал Соболев.
А Джикия, как его одноклубники, отметил, что Денисов не коснулся голени соперника. Он посетовал, что зачастую рефери фиксируют фолы, ориентируясь на крик отдельных исполнителей.
«Ошибка это или нет — есть люди, которые разбираются. Подождём, посмотрим, что скажут. Такое бывает к концу сезона. Судейство не хочу обсуждать. Говорю о моменте с удалением нашего футболиста, которого, считаю, не было. Посмотрев повтор, я в этом убедился. Если мы будем за звук свистеть фолы, давайте тогда потерпим три тура. И начнём так каждый год играть. Из сезона в сезон будет одно и то же», — подытожил капитан команды.
Единственным футболистом, который подтвердил правильность удаления Денисова, стал находивший рядом в тот момент Мирзов. Он считает, что касание ноги Бикела со стороны Даниила было и он заслуженно покинул поле.
«Решил не рисковать и удалить футболиста здесь и сейчас»
По мнению экспертов, Кукуляк допустил грубую ошибку. Более того, бывший капитан сборной России Александр Мостовой назвал её судьбоносной и посетовал, что она испортила всю игру.
«Должны были побеждать, если бы не удаление. Потому что было видно: красно-белые сильнее. Играли-то в меньшинстве, но это не чувствовалось. Хозяева ужасно оборонялись, и красно-белые могли спокойно забить один-два мяча. Наверное, сказалась усталость, всё-таки в меньшинстве запас сил расходуется в два раза быстрее, приходится воевать за себя и за того парня, закрывать зону, где играл Денисов», — заявил Мостовой RT.
В свою очередь, бывший арбитр Сергей Хусаинов назвал судейские ляпы в РПЛ злоупотреблением служебным положением. Он предположил, что рефери вмешались в ход матчей красно-белых с «Зенитом» и «Химками».
«Работу Кукуляка можно объяснить тем, что красно-белых хотят намеренно остановить на пути к медалям. С другой стороны, нужна помощь и подмосковному коллективу, кому-то выгодно, чтобы они не покидали элитный дивизион. Денисов получил жёлтую, и у арбитра появился шанс дать ещё одну, чтобы помочь хозяевам. Вот и помог. Даже несмотря на то что эпизод очевиднейший и никто не увидит в нём нарушения. У него появилась возможность, и он ею воспользовался. Он решил не рисковать и удалить футболиста здесь и сейчас», — добавил Хусаинов.
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