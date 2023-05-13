«Хотят остановить «Спартак» на пути к медалям»: удаление Денисова в игре с «Химками» привело к судейскому скандалу в РПЛ

Матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» был омрачён очередным спорным решением судей. Не получавший назначений в элитном дивизионе почти два месяца Евгений Кукуляк в добавленное к первому тайму время показал вторую жёлтую карточку Даниилу Денисову якобы за фол на Жаниу Бикеле. При этом на повторе было видно, что защитник не коснулся ноги соперника. После финального свистка Гильермо Абаскаль отказался от общения с журналистами, а в клубе не исключили обращения в ЭСК РФС.

Ошибка Денисова и симуляция Бикела

Судейство в РПЛ остаётся одной из главных тем для обсуждения. На финише сезона больше остальных страдает «Спартак», ведущий борьбу за серебро. Неделю назад бригада Павла Кукуяна ошибочно засчитала гол Андрея Мостового в противостоянии с «Зенитом», что подтвердила ЭСК РФС, а теперь Евгений Кукуляк показал крайне спорную красную Даниилу Денисову.

Эпизод произошёл в добавленное к первому тайму время, когда москвичи сенсационно уступали в счёте после гола Резиуана Мирзова со штрафного. Денисов отпустил от себя мяч в центре поля, и Жаниу Бикел тут же выбил его в аут, а затем упал на газон, корчась от боли. Рефери достал из кармана второй горчичник. Первый футболист заработал незадолго до того за грубый подкат на чужой половине в ноги Античу.

Однако на повторе чётко видно, что защитник не нарушал правила на португальце и даже не попал ему по голени. Коллеги на VAR не имели права вмешиваться в решение главного, поскольку данный момент не подпадал под протокол. Но и сам Кукуляк вполне мог дождаться подсказки от помощников, ведь, как показывает обзор матча «Ростов» — «Зенит» с переговорами судей, арбитры на VAR обсуждают даже те эпизоды, в которых не могут подключаться.

Оставшись в меньшинстве на второй тайм, красно-белые сумели лишь восстановить равновесие в счёте и потеряли два важнейших очка. Нельзя исключать, что в полном составе они дожали бы уступающего в классе аутсайдера.

Очередной спорный вердикт не в пользу «Спартака» особенно красноречиво смотрится на фоне итогов заседания ЭСК РФС по матчу с «Зенитом». Судя по информации на официальном сайте организации, оно состоялось ещё в четверг, однако объявление почему-то было опубликовано уже после встречи с «Химками». Эксперты признали: гол Мостового действительно не следовало засчитывать, поскольку Далер Кузяев в ходе результативной атаки ударил соперника локтем в лицо и тем самым «извлёк незаслуженное преимущество».

«По этой причине большинство членов комиссии считают, что VAR при проверке атакующей фазы команды «Зенит» стоило обратить внимание на эти детали и рекомендовать судье пройти к монитору для правильной оценки эпизода, после чего ему следовало отменить взятие ворот команды «Спартак» в данном пограничном эпизоде», — говорится в заявлении.

Удивляет и решение назначить на важную игру арбитра, который всего пару месяцев назад стал героем другого грандиозного скандала. Во втором тайме противостояния Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» он не назначил пенальти за удар по ноге Константину Тюкавину со стороны Клаудиньо в штрафной петербуржцев. Даже потратив несколько минут на просмотр повтора, рефери не стал указывать на точку.

Позже глава департамента судейства Павел Каманцев признал вердикт подопечного ошибочным и подчеркнул, что тот некоторое время не сумеет претендовать на назначения в РПЛ из-за низких оценок. В результате рефери вынужден был взять паузу, но в прошлом туре отработал на встрече «Ростова» и «Факела».

«Некоторым судьям просто не хватает квалификации»

Неудивительно, что представители «Спартака» после обидной потери очков выразили несогласие с удалением Денисова. Сам он признался, что не понял, почему получил вторую жёлтую.

«Посмотрел повтор, даже не было контакта. По мне, это не фол. А если и нарушение, то точно не горчичник. Всё очевидно. Очень спокойно подошёл и попросил объяснить, в чём заключается фол, что я сделал. Также рядом находились боковой и резервный, но никаких объяснений не последовало», — цитирует защитника Sport24.

А вот расстроенный Гильермо Абаскаль, видимо, чтобы не наговорить лишнего, закончил пресс-конференцию за 40 секунд. Он лишь посетовал, что за последнее время произошло много вещей, которые «выходят за рамки», и потому отказался от общения с журналистами. Однако в пресс-службе клуба не исключили подачу жалобы в ЭСК РФС.

Зато футболисты москвичей слов не жалели. Например, по мнению Никиты Чернова, партнёр в эпизоде с красной карточкой не фолил на Бикеле, а стандарт, с которого открыл счёт Мирзов, тоже назначать не следовало. Чуть более дипломатично высказались Александр Соболев и Георгий Джикия. Форвард предположил, что отечественные арбитры просто не соответствуют уровню турнира.

«Мы играем неплохо, и зачастую вот такие ошибки приводят к подобным результатам… Честно, раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял: некоторым судьям просто не хватает квалификации и они не чувствуют ту грань, которую могут позволить в каких-то моментах. Бывает, они теряют контроль над игрой, вот и всё», — посетовал Соболев.

А Джикия, как его одноклубники, отметил, что Денисов не коснулся голени соперника. Он посетовал, что зачастую рефери фиксируют фолы, ориентируясь на крик отдельных исполнителей.

«Ошибка это или нет — есть люди, которые разбираются. Подождём, посмотрим, что скажут. Такое бывает к концу сезона. Судейство не хочу обсуждать. Говорю о моменте с удалением нашего футболиста, которого, считаю, не было. Посмотрев повтор, я в этом убедился. Если мы будем за звук свистеть фолы, давайте тогда потерпим три тура. И начнём так каждый год играть. Из сезона в сезон будет одно и то же», — подытожил капитан команды.

Единственным футболистом, который подтвердил правильность удаления Денисова, стал находивший рядом в тот момент Мирзов. Он считает, что касание ноги Бикела со стороны Даниила было и он заслуженно покинул поле.

«Решил не рисковать и удалить футболиста здесь и сейчас»

По мнению экспертов, Кукуляк допустил грубую ошибку. Более того, бывший капитан сборной России Александр Мостовой назвал её судьбоносной и посетовал, что она испортила всю игру.

«Должны были побеждать, если бы не удаление. Потому что было видно: красно-белые сильнее. Играли-то в меньшинстве, но это не чувствовалось. Хозяева ужасно оборонялись, и красно-белые могли спокойно забить один-два мяча. Наверное, сказалась усталость, всё-таки в меньшинстве запас сил расходуется в два раза быстрее, приходится воевать за себя и за того парня, закрывать зону, где играл Денисов», — заявил Мостовой RT.

В свою очередь, бывший арбитр Сергей Хусаинов назвал судейские ляпы в РПЛ злоупотреблением служебным положением. Он предположил, что рефери вмешались в ход матчей красно-белых с «Зенитом» и «Химками».

«Работу Кукуляка можно объяснить тем, что красно-белых хотят намеренно остановить на пути к медалям. С другой стороны, нужна помощь и подмосковному коллективу, кому-то выгодно, чтобы они не покидали элитный дивизион. Денисов получил жёлтую, и у арбитра появился шанс дать ещё одну, чтобы помочь хозяевам. Вот и помог. Даже несмотря на то что эпизод очевиднейший и никто не увидит в нём нарушения. У него появилась возможность, и он ею воспользовался. Он решил не рисковать и удалить футболиста здесь и сейчас», — добавил Хусаинов.