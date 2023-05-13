Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Талалаев: НАТО является змеёй, которую надо задушить

Короткая ссылка
Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал после матча 27‑го тура РПЛ со «Спартаком», кто является той змеёй, которую надо задушить.
Талалаев: НАТО является змеёй, которую надо задушить
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Кто та змея, которую надо задушить?» — «НАТО», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Встреча со «Спартаком» проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее в «Спартаке» объяснили поведение Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Химками».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить