Талалаев: НАТО является змеёй, которую надо задушить

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал после матча 27‑го тура РПЛ со «Спартаком», кто является той змеёй, которую надо задушить.

«Кто та змея, которую надо задушить?» — «НАТО», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Встреча со «Спартаком» проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее в «Спартаке» объяснили поведение Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Химками».