В «Спартаке» объяснили поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Химками»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на отказ главного тренера команды Гильермо Абаскаля отвечать на вопросы журналистов после матча 27-го тура РПЛ с «Химками».

«Что имел в виду Абаскаль? Вы большие специалисты в футболе, можете сами давать трактовку словам главного тренера. Он не просто встал и ушёл, а сказал некоторую речь», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов назвал закономерной ничью в матче с «Химками».