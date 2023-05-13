Чернов назвал закономерной ничью в матче «Спартака» с «Химками»

Защитник «Спартака» Никита Чернов назвал закономерной ничью в матче 27-го тура РПЛ с «Химками».

«Получилась очень тяжёлая игра. В конце были «качели», могли как выиграть, так и проиграть. Думаю, ничья — закономерный результат», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Химками».