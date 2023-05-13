Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов после матча 27-го тура РПЛ с «Химками».

«Хочу попросить прощения. Отношусь с уважением к вашей работе. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки», — приводит слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Оренбургом» в игре 27-го тура РПЛ.