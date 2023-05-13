Абаскаль отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Химками»
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«Хочу попросить прощения. Отношусь с уважением к вашей работе. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки», — приводит слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.
Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.
Ранее екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Оренбургом» в игре 27-го тура РПЛ.