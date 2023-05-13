Второстепенные интриги: оставят ли ЦСКА и «Ростов» без медалей «Спартак», спасутся ли команды Евсеева и Юрана

За четыре тура до конца сезона РПЛ интрига жива на обоих полюсах турнирной таблицы. ЦСКА, «Ростов» и «Спартак» разыграют два оставшихся комплекта медалей. После осечек конкурентов в прошлые выходные на второе место поднялись подопечные Владимира Федотова, однако им предстоит сойтись и с теми, и с другими. При этом самый лёгкий график оставшихся встреч у красно-белых. «Урал» «Крылья Советов», «Факел» и «Нижний Новгород» определят две команды, которые сыграют в стыках с представителями ФНЛ. И пока самое незавидное положение у команд Вадима Евсеева и Сергея Юрана.

«Спартак» по-прежнему крайне нестабилен»

На прошлой неделе после домашней победы над «Спартаком» «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Однако несмотря на это в турнире за четыре тура до финиша остаётся достаточно интриг. Первая из них — борьба за серебро. Как и в прошлом году, обладатели наград, вероятно, определятся лишь в самой концовке. Пусть теперь медали не являются пропуском в еврокубки, но остаются неплохой мотивацией для футболистов. К середине мая на них осталось три реальных претендента — ЦСКА, «Ростов» и «Спартак», следующие друг за другом с минимальными отрывами.

Армейцы воспользовались осечками конкурентов и впервые с октября вырвались на второе место. Осенний взлёт сменился спадом: в семи последующих матчах РПЛ они одержали одну победу, но зимой Владимир Федотов провёл блестящую работу на сборах, и команда набрала отличный ход.

После поражения от «Сочи» она одержала семь побед при одной ничьей. Неудивительно, что после возобновления сезона ЦСКА набрал больше всех очков наряду с «Зенитом» и «Локомотивом» — 22. При этом петербуржцев удалось обыграть, а железнодорожники спаслись в концовке. Попутно красно-синие вышли в финал Кубка России.

Кажется, у них сейчас нет слабых мест. В центре обороны сыгралось трио Игорь Дивеев — Виллиан Роша — Мойзес. В атакующей линии здорово проявляет себя универсальный Иван Обляков, весной забивший пять мячей во всех турнирах и столько же раз ассистировавший партнёрам. Проблемный левый край обороны неожиданно закрыл Хесус Медина. А в нападении теперь регулярно огорчает соперников не только Фёдор Чалов, но и Антон Заболотный. При этом команда справляется без помощи Хорхе Карраскаля, которому штаб почти не предоставляет времени.

Но доказать свою состоятельность ЦСКА предстоит на сложнейшем финишном отрезке. После встречи с «Торпедо» его ждут дерби со «Спартаком», выездное противостояние с «Краснодаром», которое традиционно даётся команде непросто (всего две победы в 12 матчах) и ключевой домашний поединок с «Ростовом».

У красно-белых, напротив, самый лёгкий график оставшихся встреч национального первенства. Помимо дерби им предстоит проэкзаменовать сплошь аутсайдеров: «Химки», «Нижний Новгород» и «Крылья Советов». Но дарить им очки сражающиеся за выживание оппоненты явно не собираются. Особенно интересным должна получиться игра с нижегородцами, ведь их недавно возглавил бывший капитан десятикратных чемпионов страны Сергей Юран. На «Открытие-Арене» он со своими подопечными попытается остановить маститых хозяев, тем более что специалист ещё ни разу не уступал им (одна победа и одна ничья). Крайне непростым выйдет и выезд в Самару, особенно если «Крылья» к тому моменту не гарантируют себе место в РПЛ на следующий сезон.

Если брать последние матчи «Спартака», они скорее вызвали сдержанный оптимизм, ведь москвичи навязали серьёзную борьбу «Зениту» и едва не помешали ему досрочно стать чемпионом, а также набрали четыре очка в противостоянии с «Краснодаром» и «Ростовом». С другой стороны, в играх с южанами подопечные Абаскаля едва не довели до нервного срыва собственных болельщиков, чудом спасаясь во вторых таймах. И непонятно, какими они предстанут на финише.

Отрадно, что в строй вернулся Квинси Промес, реализовавший пенальти и ассистировавший Бальде Кейта в Петербурге. В хорошей форме находятся и другие форварды: Кейта и Александр Соболев на двоих весной забили девять мячей во всех соревнованиях. Остаётся лишь дождаться выздоровления Георгия Джикии, без которого оборона напоминает проходной двор.

А вот «Ростов» в борьбе за награды смотрится аутсайдером. Во-первых, у коллектива Валерия Карпина самый сложный календарь: «Сочи», «Краснодар», «Ахмат» и ЦСКА. И лишь одну встречу они проведут в домашних стенах — с грозненцами в предпоследнем туре. Во-вторых, у южан в сравнении с конкурентами короткая скамейка запасных. Неудивительно, что на фоне высоких нагрузок получают травмы то один, то другой лидеры команды: Евгений Чернов, Дмитрий Полоз, Хорен Байрамян, Алексей Миронов.

Однако то же самое говорили о жёлто-синих осенью, а они продолжают оставаться в топ-3, до недавнего времени были главными преследователями «Зенита» и даже разошлись с ним миром. А в общей сложности весной «Ростов» потерпел только два поражения — от «Факела» и «Локомотива». К тому же, остаётся в составе Николай Комличенко, уже побивший рекорд лиги по количеству заработанных пенальти и отличившийся 11 раз.

Известный тренер Валерий Непомнящий назвал ЦСКА главным претендентом на серебряные награды.

«Армейцы в последних матчах РПЛ одержали семь побед при одной ничьей. Но всё решится на финише, ведь их ещё ждут противостояния с непосредственными конкурентами «Спартаком» и «Ростовом», а также крепким «Краснодаром». И не совсем верно говорить, что они на удачном отрезке обыгрывали только уступающих в классе соперников, была ведь и победа над «Зенитом», — отметил собеседник RT.

«Спартак» же по-прежнему крайне нестабилен. Он способен обыграть условный «Зенит», а потом уступить «Химкам». Это команда-настроение, и ей его не всегда хватает на дистанции. Когда у подопечных Абаскаля всё складывается хорошо, они борются, а как только что-то идёт не так — появляются проблемы. На мой взгляд, красно-белые на данный момент играют ниже своего потенциала. Что касается «Ростова», ему на финише придётся очень непросто. Во-первых, соперники по РПЛ всё более серьёзно относятся к коллективу Карпина. Во-вторых, сами футболисты подустали сражаться», — добавил Непомнящий.

«Любопытно посмотреть, как проявят себя Евсеев и Юран»

Не менее интересной обещает получится борьба за выживание. При этом в текущем сезоне за четыре тура до конца почти нет интриги по двум командам, которые вылетят из РПЛ напрямую. Замыкающее таблицу «Торпедо», если уступит ЦСКА в субботу, де-юре потеряет шансы на спасение. Приход на тренерский мостик Жозепа Клотета не помог совершить чудо, хотя испанец отметился жёсткими дисциплинарными мерами: выгнал троих лидеров, обязал подопечных собираться на базе за несколько дней до каждого матча и отстранил от работы собственного ассистента Николая Савичева.

Тяжело будет и «Химкам». Под руководством Андрея Талалаева они сумели набрать четыре балла в противостояниях с прямыми конкурентами «Крыльями Советов» и «Торпедо», но затем уступили «Локомотиву» и «Динамо», хотя дали бой столичным грандам. Однако за четыре тура до конца они отстают даже от зоны стыков на шесть очков, а впереди их ждут сложные матчи со «Спартаком» и «Ахматом», а также коллегами по нижней части таблицы — «Уралом» и «Нижним Новгородом».

Екатеринбуржцев видеть в данной компании непривычно, ведь они после возвращения Виктора Гончаренко никому не проигрывали в чемпионате с сентября по март и создали неплохой задел. Но весной команда больше внимания и сил уделяла Кубку России, где добралась до финала «Пути регионов». Тренер и сам признавал, что его подопечным не всегда хватает энергии на РПЛ. Как результат — пять поражений подряд и семиматчевая серия без побед. Однако у «Урала» есть трёхочковый отрыв от зоны стыков, и клуб должен оставаться в РПЛ, тем более что встречаться с грандами на финише не придётся.

Ещё в прошлом сезоне совсем другие задачи в национальном первенстве решали самарцы. Однако уход зимой в «Локомотив» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова серьёзно подкосил их. После возобновления сезона коллектив Игоря Осинькина одержал всего одну победу в чемпионате и вылетел из Кубка страны. К тому же, никак не может вернуться на прежний уровень Владимир Писарский, пока не забивавший за новую команду в чемпионате. Вдобавок в ближайшем матче с «Локомотивом» он не поможет партнёрам, поскольку был удалён в противостоянии с «Краснодаром». Зато следом «Крылья» ждут ключевые встречи с конкурентами: «Уралом» и «Факелом».

Интереснее всего понаблюдать за судьбой «Нижнего Новгорода» и «Факела», которые сейчас располагаются в зоне стыков. В руководстве клубов в концовке решились на очередную смену наставников и пригласили достаточно именитых тренеров — Сергея Юрана и Вадима Евсеева соответственно. Главное, оба имеют опыт успешного ведения борьбы в подвале таблицы РПЛ. Первый совсем недавно почти в безнадёжной ситуации спас «Химки» в сезоне-2021/22. Коллега же в 2018-м выручил «Амкар». Причём обе команды одержали победы в стыках.

Шансы воронежцев на успешное завершение сезона выше, хотя график у них сложнее. Но они в последних двух турах на выезде оказались сильнее «Динамо» и «Ростова» и теперь готовы дать бой «Локомотиву» и «Зениту». Тем более, что матч в Черкизово станет особенным для Евсеева — ему предстоит встретиться с командой, которая стала для него родной. Но уже в 27-м туре его ждёт важнейшая очная дуэль в домашних стенах с нижегородцами и Юраном.

По мнению Валерия Непомнящего, определить команды, которые попадут в стыки по итогам нынешнего сезона, пока крайне сложно.

«К сожалению, участь «Торпедо» и «Химок», занимающих последние места в таблице РПЛ, почти предрешена. Они оказались в сложнейшей ситуации. Не удивило ли меня согласие Талалаева возглавить подмосковный коллектив? Думаю, он пошёл туда с условием, что как бы ни закончился сезон, он останется, чтобы потом решить задачу по возвращению обратно в элиту. А определить две команды, которые попадут в стыки, сложно. Мне симпатичны все, не испытываю антагонизма ни к одной. Но, конечно, очень любопытно посмотреть, как проявят себя Евсеев и Юран. Сложно сказать, сработают ли они в качестве антикризисных менеджеров», — заключил тренер.