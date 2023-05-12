Агент Дивеева рассказал, на какой стадии находятся переговоры с ЦСКА по новому контракту

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о ходе переговоров своего клиента с армейским клубом.

«Надо у источника спросить, откуда они это прочитали. Я занимаюсь этим вопросом и не в курсе ничего такого. Идут непростые переговоры, но они идут. На какой стадии находятся? На средней», — цитирует Ерёмина Metaratings.ru.

По информации Sport24, игрок и клуб ведут переговоры о продлении соглашения. Дивеев хочет получать больше €2 млн в год, но в ЦСКА готовы платить только €1,8 млн.

23-летний футболист провёл 19 матчей за ЦСКА, забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее в ЦСКА опровергли информацию о том, что Дивеев просит зарплату в €2 млн.