Червиченко: «Спартак» оригинален тем, что может неожиданно потерять очки в игре с аутсайдером

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 27-го тура чемпионата России с участием красно-белых и «Химок».

«Для «Спартака» с «Химками» матч должен быть лёгким. Но «Спартак» и оригинален тем, что может неожиданно потерять очки в игре с абсолютным аутсайдером. «Химкам» очень нужно победить, как и «Спартаку», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

«Спартак» сыграет с «Химками» 13 мая на стадионе «Арена Химки». Начало матча — в 14:00 мск.

«Спартак» с 49 очками располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице. Подмосковный клуб с 17 очками занимает в ней 15-е место.

Ранее сообщалось, что руководство «Химок» обещало наградить игроков за победы в трёх ближайших матчах.