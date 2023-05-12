Червиченко: «Спартак» оригинален тем, что может неожиданно потерять очки в игре с аутсайдером
- РИА Новости
«Для «Спартака» с «Химками» матч должен быть лёгким. Но «Спартак» и оригинален тем, что может неожиданно потерять очки в игре с абсолютным аутсайдером. «Химкам» очень нужно победить, как и «Спартаку», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
«Спартак» сыграет с «Химками» 13 мая на стадионе «Арена Химки». Начало матча — в 14:00 мск.
«Спартак» с 49 очками располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице. Подмосковный клуб с 17 очками занимает в ней 15-е место.
Ранее сообщалось, что руководство «Химок» обещало наградить игроков за победы в трёх ближайших матчах.