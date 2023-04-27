Руководство «Химок» обещало наградить игроков за победы в трёх ближайших матчах

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Полузащитник «Химок» Владимир Хубулов сообщил об обещанных премиальных за положительные результаты в ближайших матчах чемпионата России по футболу.

«Сказали, что-то будет, но ещё не сказали что. Возможно, какое-то финансовое вознаграждение», — цитирует Хубулова «Спорт-Экспресс».

«Химки» сыграют в ближайших турах Российской премьер-лиги (РПЛ) с московскими «Локомотивом» (30 апреля), «Динамо» (6 мая) и «Спартаком» (13 мая).

Подмосковный клуб с 17 очками после 24 туров занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее Хубулов рассказал о конфликте с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

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