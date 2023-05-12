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Непомнящий: любопытно, как проявят себя Евсеев и Юран в роли антикризисных менеджеров

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Бывший тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий с интересом будет наблюдать за работой наставников воронежского «Факела» и нижегородского «Пари НН» Сергея Юрана и Вадима Евсеева в концовке чемпионата России сезона-2022/23.
Непомнящий: любопытно, как проявят себя Евсеев и Юран в роли антикризисных менеджеров
  • РИА Новости

«Определить две команды, которые попадут в стыки, сложно. Мне симпатичны все, не испытываю антагонизма ни к одной команде Премьер-лиги. Но, конечно, очень любопытно посмотреть, как проявят себя Вадим Евсеев и Сергей Юран во главе «Факела» и «Нижнего Новгорода» соответственно. Сложно сказать, сработают ли они в качестве антикризисных менеджеров», — заявил Непомнящий RT.

По его мнению, участь «Торпедо» и «Химок», занимающих последние места в турнирной таблице РПЛ, почти предрешена.

«Они оказались в сложнейшей ситуации. Не удивило ли меня согласие Андрея Талалаева возглавить подмосковный коллектив? Думаю, он пошёл туда с условием, что как бы ни закончился сезон, он останется, чтобы потом решить задачу по возвращению обратно в элиту», — добавил Непомнящий.

«Факел» по итогам 26 туров с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Далее располагаются «Пари НН» (23), «Химки» (17), «Торпедо» (13).

Ранее Непомнящий заявил, что московский ЦСКА является главным претендентом на серебряные медали чемпионата России сезона-2022/23.

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