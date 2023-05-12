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Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

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Бывший тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий считает, что московский ЦСКА является главным претендентом на серебряные медали чемпионата России сезона-2022/23.
Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро РПЛ
  • РИА Новости

«Фаворита в тройке претендентов на серебро определить сложно, но я всё-таки склоняюсь на сторону ЦСКА. Армейцы в последних матчах РПЛ одержали семь побед при одной ничьей. Но всё будет решаться на финише, ведь их ещё ждут противостояния с непосредственными конкурентами «Спартаком» и «Ростовом», а также крепким «Краснодаром». И не совсем верно говорить, что они на удачном отрезке обыгрывали только уступающих в классе соперников, была ведь и победа над «Зенитом», — заявил Непомнящий RT.

Он считает, что «Спартак» по-прежнему крайне нестабилен.

«Он способен обыграть условный «Зенит», а потом уступить «Химкам». Это команда-настроение, и ей его не всегда хватает на дистанции. Когда у подопечных Гильермо Абаскаля всё складывается хорошо, они борются, а как только что-то идёт не так — появляются проблемы. На мой взгляд, красно-белые на данный момент играют ниже своего потенциала», — добавил Непомнящий. 

При этом, по его мнению, «Ростову» на финише придётся очень непросто.

«Во-первых, соперники по РПЛ всё более серьёзно относятся к коллективу Валерия Карпина. Во-вторых, сами его футболисты подустали сражаться», — заключил экс-тренер «Томи».

«Зенит» (64 очка) после 26 туров досрочно стал чемпионом России сезона-2022/23. ЦСКА (51) располагается на втором месте, «Ростов» (50) — на третьем, «Спартак» (49) — на четвёртом.

Ранее бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов считает, что команда Гильермо Абаскаля способна серьёзно побороться за серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

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