Бушманов: «Спартак» сможет и должен бороться за второе место РПЛ
«Спартак» сможет и должен бороться за второе место РПЛ. У красно-белых более благоприятный календарь, чем у прямых конкурентов. Плюс будет игра с ЦСКА, в которой много что решится», — цитирует Бушманова Metaratings.
При этом, по его мнению, сейчас армейцы по игре — основной фаворит на серебряные медали.
«Спартаку» надо в первую очередь рассчитывать на себя, на свою игру, всё в их руках», — добавил Бушманов.
«Спартак» с 49 очками по итогам 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Московский ЦСКА (51) располагается на второй позиции, «Ростов» (50) — на третьей. Петербургский «Зенит» (64 очка) досрочно завоевал золотые медали чемпионата.
Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на ошибку вратаря команды Александра Селихова в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».