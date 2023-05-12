Бушманов: «Спартак» сможет и должен бороться за второе место РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов считает, что команда Гильермо Абаскаля способна серьёзно побороться за серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Спартак» сможет и должен бороться за второе место РПЛ. У красно-белых более благоприятный календарь, чем у прямых конкурентов. Плюс будет игра с ЦСКА, в которой много что решится», — цитирует Бушманова Metaratings.

При этом, по его мнению, сейчас армейцы по игре — основной фаворит на серебряные медали.

«Спартаку» надо в первую очередь рассчитывать на себя, на свою игру, всё в их руках», — добавил Бушманов.

«Спартак» с 49 очками по итогам 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Московский ЦСКА (51) располагается на второй позиции, «Ростов» (50) — на третьей. Петербургский «Зенит» (64 очка) досрочно завоевал золотые медали чемпионата.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на ошибку вратаря команды Александра Селихова в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».