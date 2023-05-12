Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бушманов: «Спартак» сможет и должен бороться за второе место РПЛ

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов считает, что команда Гильермо Абаскаля способна серьёзно побороться за серебряные медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Спартак» сможет и должен бороться за второе место РПЛ. У красно-белых более благоприятный календарь, чем у прямых конкурентов. Плюс будет игра с ЦСКА, в которой много что решится», — цитирует Бушманова Metaratings.

При этом, по его мнению, сейчас армейцы по игре — основной фаворит на серебряные медали.

«Спартаку» надо в первую очередь рассчитывать на себя, на свою игру, всё в их руках», — добавил Бушманов.

«Спартак» с 49 очками по итогам 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Московский ЦСКА (51) располагается на второй позиции, «Ростов» (50) — на третьей. Петербургский «Зенит» (64 очка) досрочно завоевал золотые медали чемпионата.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на ошибку вратаря команды Александра Селихова в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить