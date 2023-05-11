Чернов: ошибка Селихова никак на игру с «Зенитом» не повлияла

Защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на ошибку вратаря команды Александра Селихова в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Такие вещи случаются. Но я не кричал ему отдать мне мяч. Просто показывал, что там свободный игрок. Наверное, Саша хотел лучший вариант для передачи найти, но, видимо, чуть промедлил. Такая ошибка никак на игру не повлияла», — цитируют Чернова «Известия».

На 13-й минуте матча голкипер допустил ошибку, выбив мяч прямо в нападающего «Зенита» Клаудиньо, который забил гол.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

Ранее Зарема Салихова поддержала голкипера Александра Селихова после матча с «Зенитом».