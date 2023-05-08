Салихова: даже если в воротах будет Куртуа, на поле Иванов сделает, что нужно

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поддержала голкипера команды Александра Селихова после матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Пожалуйста, поддержите Селихова. Здесь, к сожалению, в нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», — цитирует Салихова «СЭ».

На 13-й минуте матча голкипер допустил ошибку, выбив мяч прямо в нападающего «Зенита» Клаудиньо, который открыл счёт в игре.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

Ранее Селихов после финального свистка в матче с «Зенитом» сразу пошёл извиняться перед болельщиками.