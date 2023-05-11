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Комличенко готов назвать лучшего тренера России только после завершения карьеры

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко пообещал назвать лучшего тренера, с которым работал только после окончания карьеры футболиста.

«Тяжелый вопрос. Я недавно как-то задумывался над этим. Наверное, смогу ответить только после завершения карьеры. На данный момент, я не могу выделить, так как были разные отрезки», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

По словам футболиста, у него было много хороших тренеров от академии до профессиональных команд.

«В Чехии — Вебер, при котором я феерил тогда. В «Динамо» — Новиков, я с ним сработался. В сборной — Черчесов, при котором я получил вызов и дебютировал. И сейчас Карпин, при котором я получаю кайф от футбола, реально удовольствие», — добавил Комличенко.

27-летний нападающий в сезоне-2022/23 в 32 матчах во всех турнирах забил 12 мячей и сделал 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ян Бобровский назначен главным арбитром матча 27-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».

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