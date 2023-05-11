Канчельскис: ЦСКА выиграет серебро РПЛ в борьбе со «Спартаком»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что московский «Спартак» проиграет столичному ЦСКА борьбу за второе место в чемпионате России по футболу.

«ЦСКА забрался высоко — второе место уже не отпустят. «Спартак» будет бороться за третье-четвёртое места», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

При этом он не исключил, что «Спартак» сможет побороться за тройку призёров.

«Всё может быть. «Ростов» мог, например, обыгрывать «Факел» и вести борьбу за второе место, а они проиграли команде, которая идёт внизу турнирной таблицы», — добавил Канчельскис.

«Зенит» с 64 очками досрочно стал чемпионом России сезона-2022/23. ЦСКА (51) располагается на втором месте, «Ростов» (50) — на третьем, «Спартак» (49) — на четвёртом.

Ранее Канчельскис заявил, что Леонид Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу.