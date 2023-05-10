Канчельскис считает, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о тренерской работе бывшего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Мне кажется, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас ещё кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб. Какая команда это может быть? Не знаю, всё зависит от задач клуба», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. На данный момент казанский клуб возглавяет Рашид Рахимов.

«Рубин» (59 очков) по итогам 30 туров занимает второе место в Первой лиге. Лидирует в чемпионате калининградская «Балтика» (61).

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал шоу Дзюбы и Слуцкого позором для российского футбола.