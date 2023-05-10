Орлов назвал шоу Дзюбы и Слуцкого позором для российского футбола

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о шоу нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы и бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Как профессионал могу сказать, что шоу Слуцкого и Дзюбы — низкопробная работа. Как можно позволять себе такое? Вы работаете на аудиторию. Как гопники себя ведёте! Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители», — цитирует Орлова Sport24.

На проекте «Коммент.Шоу» вышла новая юмористическая программа под названием «Ну, так нельзя». Ведущими являются Слуцкий и Дзюба. Программу уже посетили бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий и экс-хавбек армейского клуба Алан Дзагоев. Третьим гостем шоу стал бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко.

Ранее Орлов поделился мнением о перспективах петербургского «Зенита» в случае ухода из команды бразильского полузащитника Малкома.