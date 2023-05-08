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Орлов: «Зенит» силён не Малкомом, а системой

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах петербургского «Зенита» в случае ухода из команды бразильского полузащитника Малкома.
Орлов: «Зенит» силён не Малкомом, а системой
  • РИА Новости

«Малком по влиянию на игру «Зенита» примерно на том же уровне, что и Халк в своё время. В этом сезоне он как никогда хорош. Питерцы сильны не Малкомом, а системой. Бразильцы уедут, а зарплата-то их останется! А за эти деньги можно пригласить хороших игроков», — цитирует Орлова Sport24.

26-летний бразилец с 22 голами лидирует в гонке бомбардиров, опережая на пять забитых мячей нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Матч 26-го тура чемпионата Росси со «Спартаком» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23. «Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. 

Ранее нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал очередное чемпионство питерцев в Российской премьер-лиге.

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