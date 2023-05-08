Андрей Мостовой: Семак близок к тому, чтобы ему поставили памятник
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«Мы стабильно провели весь чемпионат, шли ровно, поэтому в этом году были максимально спокойны и заслуженно победили... Семак очень близок к тому, чтоб ему поставили памятник. Результаты говорят о многом», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.
«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).
Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев высказал своё мнение об игроках «Зенита» Малкоме и Клаудиньо.