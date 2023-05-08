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Соболев: Малком и Клаудиньо — жёсткие провокаторы в российском футболе

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказал своё мнение об игроках «Зенита» Малкоме и Клаудиньо.
Соболев: Малком и Клаудиньо — жёсткие провокаторы в российском футболе
  • globallookpress.com

«Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе. Когда они забили, он подбежал ко мне, Промесу, нашим ребятам и говорил, что сегодня они станут чемпионами, ещё какие-то неприятные вещи. Когда мы забили, я ему тоже кое-что сказал. Он и Клаудиньо — два жёстких провокатора», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

Он добавил, что Клаудиньо назвал себя «суперигроком» в беседе с ним. По мнению россиянина, бразильцев вознесли до небес в России.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Зенит» закономерно выиграл чемпионат России.

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