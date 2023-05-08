Сёмин: «Зенит» закономерно выиграл чемпионат России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин считает, что грамотный менеджмент позволил петербургскому «Зениту» выиграть очередной чемпионат России по футболу.

«Зенит» закономерно выиграл этот чемпионат. Наверное, весь клуб функционировал правильно, раз смог заранее стать чемпионом. Каждый делал своё большое дело. Семака тоже надо поздравить с тем, что он в очередной раз чемпион», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

«Зенит» в десятый раз стал чемпионом страны и получил право нанести вторую звезду на клубную эмблему.

Ранее Дмитрий Чистяков заявил, что стать чемпионом России в матче со «Спартаком» втройне приятно.