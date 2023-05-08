Сёмин: «Зенит» закономерно выиграл чемпионат России
«Зенит» закономерно выиграл этот чемпионат. Наверное, весь клуб функционировал правильно, раз смог заранее стать чемпионом. Каждый делал своё большое дело. Семака тоже надо поздравить с тем, что он в очередной раз чемпион», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».
Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.
«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).
«Зенит» в десятый раз стал чемпионом страны и получил право нанести вторую звезду на клубную эмблему.
Ранее Дмитрий Чистяков заявил, что стать чемпионом России в матче со «Спартаком» втройне приятно.