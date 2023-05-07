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Чистяков: стать чемпионом России в матче со «Спартаком» втройне приятно

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Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков объяснил, почему было очень важно завоевать золотые медали чемпионата России по футболу именно в матче с московским «Спартаком».
Чистяков: стать чемпионом России в матче со «Спартаком» втройне приятно
  • Gettyimages.ru

«Конечно, приятно — дома, в Питере, при болельщиках. Со «Спартаком» вдвойне, втройне приятно. Не знаю, растёт ли конкуренция каждый год. Каждый год мы соревнуемся с разными командами, но приятно выигрывать каждый год», — цитирует Чистякова ТАСС.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23. 

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее сообщалось, что форварда «Зенита» Ивана Сергеева признали лучшим игроком матча со «Спартаком».

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