Чистяков: стать чемпионом России в матче со «Спартаком» втройне приятно

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков объяснил, почему было очень важно завоевать золотые медали чемпионата России по футболу именно в матче с московским «Спартаком».

«Конечно, приятно — дома, в Питере, при болельщиках. Со «Спартаком» вдвойне, втройне приятно. Не знаю, растёт ли конкуренция каждый год. Каждый год мы соревнуемся с разными командами, но приятно выигрывать каждый год», — цитирует Чистякова ТАСС.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее сообщалось, что форварда «Зенита» Ивана Сергеева признали лучшим игроком матча со «Спартаком».