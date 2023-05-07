Форварда «Зенита» Сергеева признали лучшим игроком матча со «Спартаком»

Нападающего петербургского «Зенита» Ивана Сергеева признали самым полезным игроком матча 26-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

27-летний форвард забил победный мяч на 92-й минуте игры.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

Помимо Сергеева, в составе «Зенита» мячи забили Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39-я). У красно-белых отличился Бальде Кейта (33-я), Квинси Промес (86-я, пенальти).

«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я).

На матче работал главный арбитр Павел Кукуян из Сочи.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спаратак» (49).

Ранее сообщалось, что Кукуян не назначил пенальти в матче 26-го тура «Зенит» — «Спартак».