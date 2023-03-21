Агент Карраскаля: Хорхе переживает, что мало играет за ЦСКА

Мартин Родригес, агент футболиста ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался об игровом времени своего клиента в армейском клубе.

«Хорхе переживает, что в последних матчах мало играл за ЦСКА. Он хочет приносить пользу команде и готов бороться за свой шанс. Уверен, что вызов в сборную Колумбии и матчи с Южной Кореей и Японией дадут ему позитивный импульс», — цитирует Родригеса Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне полузащитник забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 23 матчах за армейцев. Контракт игрока с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — пятый (35 очков).

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему Карраскаль пропустил матч 20-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».