Федотов — об отсутствии Карраскаля в матче с «Зенитом»: проигрывает конкуренцию
- РИА Новости
«Конкуренция. Ребята расставили локоточки — и не пускают его в стартовый состав. Ему надо прилагать усилия, трудиться — и завоёвывать место», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Единственный мяч в игре забил Фёдор Чалов на 72-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — пятый (35 очков).
Ранее Федотов рассказал о характере травмы Игоря Дивеева.