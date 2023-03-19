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Федотов — об отсутствии Карраскаля в матче с «Зенитом»: проигрывает конкуренцию

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Хорхе Карраскаль пропустил матч 20-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Федотов — об отсутствии Карраскаля в матче с «Зенитом»: проигрывает конкуренцию
  • РИА Новости

«Конкуренция. Ребята расставили локоточки — и не пускают его в стартовый состав. Ему надо прилагать усилия, трудиться — и завоёвывать место», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Единственный мяч в игре забил Фёдор Чалов на 72-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — пятый (35 очков).

Ранее Федотов рассказал о характере травмы Игоря Дивеева.

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