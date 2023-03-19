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Федотов — о травме защитника ЦСКА Дивеева: пожаловался на боковую мышцу

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о характере травмы Игоря Дивеева, которую защитник получил в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Федотов — о травме защитника ЦСКА Дивеева: пожаловался на боковую мышцу
  • РИА Новости

«Он пожаловался на боковую мышцу. Так бывает. Там сочленение нервных окончаний. Может, из-за удара боль. Надеемся, что ничего серьёзного. Дивеев — боец. Если бы мог, он остался бы на поле», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Единственный мяч в игре забил Фёдор Чалов на 72-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.

Дивеев получил травму и покинул поле на 31-й минуте. Его заменил Кирилл Набабкин. Это была первая за полгода игра Дивеева в стартовом составе ЦСКА в РПЛ.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — пятый (35 очков).

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые с 2018 года взял верх над «Зенитом».

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