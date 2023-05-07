Ляп Селихова, удаление Дуарте, достижение Промеса и гол Сергеева: «Зенит» обыграл «Спартак» и стал чемпионом России

«Зенит» оказался сильнее «Спартака» в 26-м туре со счётом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России. Встреча началась с грубейшей ошибки Александра Селихова, который выбил мяч прямо в Клаудиньо и позволил тому открыть счёт. Вскоре Бальде Кейта восстановил равновесие, но ещё до перерыва Андрей Мостовой благодаря рикошету от Даниила Денисова вновь вывел хозяев вперёд. Правда, по ходу голевой атаки хозяева совершили два фола, которые не зафиксировал Павел Кукуян. А вот грубый подкат Алексиса Дуарте на Малкоме арбитр усмотрел и оставил красно-белых в меньшинстве, однако они сумели заработать пенальти, который реализовал Квинси Промес. Победу же в дополнительное время подопечным Сергея Семака принёс точный удар Ивана Сергеева с передачи Гонсало Мантуана.

После поражения «Ростова» от «Факела» и без того принципиальное противостояние «Зенита» и «Спартака» приобрело колоссальное значение, ведь петербуржцы в случае победы досрочно в пятый раз подряд становились чемпионами. При этом заполнившие до отказа трибуны болельщики в любом случае не стали бы свидетелями церемонии награждения. В РПЛ объяснили, что клуб сам попросил перенести её на следующую домашнюю встречу с «Краснодаром». А гости, по информации СМИ, не собирались организовывать сопернику «чемпионский коридор».

Однако дополнительно футболистов мотивировать не требовалось, поскольку последняя их встреча в Кубке России закончилась массовой дракой. Тогда в конце ноября красные карточки получили Александр Селихов, Александр Соболев, Шамар Николсон, Родригао, Вильмар Барриос и Малком. Спустя полгода все они вновь получили возможность сойтись на поле.

Особенно интересна была очная дуэль Малкома и восстановившегося от травмы Квинси Промеса, также принимавшего активное участие в потасовке. Оба в нынешнем сезоне ведут за собой партнёров и забили на двоих в РПЛ 39 мячей. Разумеется, легионеры именно в дерби горели желанием продемонстрировать своё мастерство и доказать превосходство над конкурентом.

Плюс красно-белые намеревались в третьей игре с сине-бело-голубыми подряд избежать поражения в основное время, ведь первая встреча соперников в Кубке закончилась разгромом коллектива Сергея Семака. Зато он в нынешнем сезоне оказался сильнее в первом круге РПЛ и матче за Суперкубок. А задачей максимум для «Спартака» было одержать первую победу в городе на Неве с 2012-го. Тогда команда под руководством Валерия Карпина набрала важнейшие три очка благодаря голу Рафаэля Кариоки и в итоге заняла второе место в таблице.

На этот раз гостям осложнила жизнь потеря сразу двух центральных защитников: получивший повреждение Георгий Джикия остался в запасе, а Руслан Литвинов не попал в заявку из-за дисквалификации. В результате Гильермо Абаскаль был вынужден сделать ставку на дуэт Никиты Чернова и Алексиса Дуарте. Также удивило появление в тройке нападающих Антона Зиньковского. А вот Семак обошёлся без потерь и мог использовать всех сильнейших.

Первый тайм оставил противоречивое впечатление. С одной стороны, гости действовали не худшим образом, с другой, пропустили два необязательных мяча. Дебют встречи полностью остался за хозяевами. При поддержке болельщиков они, как и в большинстве домашних матчей, сразу завладели инициативой и начали давить на несыгранную оборонительную линию соперника. Это было абсолютно логично, ведь в действиях защитников москвичей ощущалась нервозность. Она проявилась, например, когда Дуарте упал на ровном месте и позволил Матео Кассьерре нанести неточный выстрел.

Однако ошибку допустил тот, от кого этого ждали меньше всего — Александр Селихов. Во многом штаб и сделал ставку на него, поскольку Александр Максименко неоднократно позволял себе грубые ляпы в важных встречах. Но теперь по его пути пошёл коллега. Получив передачу от Дуарте, вратарь спокойно искал варианты для паса, но позволил Клаудиньо приблизиться и выбил мяч прямо в него. От бразильца снаряд с рикошетом от газона заскочил в сетку. Селихов за линией опустился на колени и закрыл лицо руками, пока счастливый Клаудиньо праздновал с партнёрами.

К чести красно-белых, они не сдались. Да и оппоненты заранее уверовали в собственный успех и начали действовать излишне вальяжно. Подопечные Абаскаля тут же подавили визави высоким прессингом и не позволяли им выйти за середину поля. Не стеснялись они при необходимости и нарушать правила. Принялись цепляться за мяч и до того незаметные Бальде Кейта и Александр Соболев.

Вскоре у ворот Кержакова начали возникать моменты. Например, он кончиками пальцев парировал удар в дальний от Кейта. Также красно-белые подали несколько корнеров. Гол назревал, и в конце концов состоялся по истечении получаса противостояния. В данном эпизоде не лучшим образом сыграла уже оборона петербуржцев. После заброса Зиньковского из глубины Соболеву позволили выполнить скидку в штрафную. Уже внутри неё Вячеслав Караваев не успел накрыть прострел Промеса, а Ренан спокойно наблюдал за тем, как Кейта с линии вратарской расстреливает створ.

Но тем «Зенит» и отличается от соперников по РПЛ, что способен в любой момент включиться и забить. Это произошло и в дерби. Всего шести минут хватило, чтобы снова выйти вперёд. И вновь гости провалились в защите. Малком и Клаудиньо на входе в штрафную сыграли в стенку и оставили ни с чем Перейру. 11-й номер тут же в касание сделал скидку на Мостового, и тот, подработав мяч под правую, спокойно пробил в дальний. Андрею помог отличиться рикошет от Денисова, но и Селихов застыл на месте и даже не стал прыгать.

Москвичи во главе с Абаскалем пытались доказать бригаде Павла Кукуяна, что петербуржцы допустили сразу два фола в развитие атаки: сначала Родригао в собственной штрафной наступил на ногу Кейта, а затем Кузяев ударил локтем в лицо Зобнину, но арбитр указал на центр.

Вторая половина встречи была любопытна в том числе с точки зрения дуэли Семака и Абаскаля, ведь испанец в последних двух матчах с «Краснодаром» и «Ростовом» переламывал течение игры заменами. На этот раз первый ход остался за россиянином, который в перерыве убрал Караваева и выпустил вместо него Дмитрия Чистякова. Таким образом хозяева перешли на схему с тремя центральными защитниками. А вскоре автора гола Мостового поменял Венделл. Это помогло лишить пространства соперников и в опорной зоне.

«Спартак» снова завладел инициативой, но с огромным трудом проникал в чужую штрафную. Зиньковский и Тавареш зачастую пытались выполнять диагонали на противоположные фланги с целью растянуть оборонительные редуты. Однако петербуржцы действовали почти безошибочно. Некое подобие моментов удавалось создавать лишь при подаче корнеров. Вскоре Абаскаль пошёл ва-банк. Сначала он бросил в бой Павла Маслова вместо Чернова и Виктора Мозеса вместо уставшего Кейта, а затем Даниила Хлусевича и Шамара Николсона. Москвичи вновь перестроились на схему с тремя нападающими.

Однако в самый ответственный момент их подвёл Дуарте. Парагваец на правом краю совершил безрассудный прыжок в обе ноги Малкому. Кукуян сперва обошёлся «горчичником», но после совещаний с коллегами и просмотра повтора, показал нарушителю красную. К счастью, бразилец обошёлся без травмы. А вот появление латиноамериканца в «Спартаке» пока оставляет большие вопросы.

Красно-белые, как и в первом тайме, пропустив, не опустили рук, а устроили финальный штурм. И это быстро принесло свои плоды. На этот раз помарку допустил защитник хозяев. Чистяков на входе в штрафную ударил шипами в голеностоп Перейру. Арбитр и тут не сразу принял решение, но изучив эпизод у монитора, указал на «точку». Пенальти же реализовал Промес. Данный гол оказался для нидерландца 86-м в РПЛ и позволил ему стать лучшим бомбардиром в её истории среди легионеров.

Казалось, москвичи увезут из Северной столицы очко и не позволят принципиальному сопернику стать чемпионом в пятый раз. Однако последний ход остался за Семаком. Несмотря на давление оппонентов, он не побоялся вновь вернуться к схеме с двумя центральными защитниками, выпустив Гонсало Мантуана и Ивана Сергеева.

И именно этот дуэт соорудил победный гол в добавленное время. Зобнин не успел прервать прострел бразильца от лицевой, а Хлусевич позволил россиянину аккуратно переправить снаряд в дальний. Пожалуй, логично, что автором золотого мяча стал футболист, который в нынешнем сезоне регулярно забивал, выходя со скамейки. В РПЛ он отличился девять раз и лишь трижды, когда появлялся в старте.

Так «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России и снова оставил ни с чем принципиального соперника. «Спартак» после победы ЦСКА над «Оренбургом» в параллельном матче опустился на четвёртое место и рискует остаться без медалей. При этом они остались крайне недовольны судейством, и по словам главы пресс-службы Дмитрия Зеленова, намерены обратиться в ЭСК РФС.