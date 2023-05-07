Ляп Селихова, удаление Дуарте, достижение Промеса и гол Сергеева: «Зенит» обыграл «Спартак» и стал чемпионом России
- РИА Новости
После поражения «Ростова» от «Факела» и без того принципиальное противостояние «Зенита» и «Спартака» приобрело колоссальное значение, ведь петербуржцы в случае победы досрочно в пятый раз подряд становились чемпионами. При этом заполнившие до отказа трибуны болельщики в любом случае не стали бы свидетелями церемонии награждения. В РПЛ объяснили, что клуб сам попросил перенести её на следующую домашнюю встречу с «Краснодаром». А гости, по информации СМИ, не собирались организовывать сопернику «чемпионский коридор».
Однако дополнительно футболистов мотивировать не требовалось, поскольку последняя их встреча в Кубке России закончилась массовой дракой. Тогда в конце ноября красные карточки получили Александр Селихов, Александр Соболев, Шамар Николсон, Родригао, Вильмар Барриос и Малком. Спустя полгода все они вновь получили возможность сойтись на поле.
Особенно интересна была очная дуэль Малкома и восстановившегося от травмы Квинси Промеса, также принимавшего активное участие в потасовке. Оба в нынешнем сезоне ведут за собой партнёров и забили на двоих в РПЛ 39 мячей. Разумеется, легионеры именно в дерби горели желанием продемонстрировать своё мастерство и доказать превосходство над конкурентом.
Плюс красно-белые намеревались в третьей игре с сине-бело-голубыми подряд избежать поражения в основное время, ведь первая встреча соперников в Кубке закончилась разгромом коллектива Сергея Семака. Зато он в нынешнем сезоне оказался сильнее в первом круге РПЛ и матче за Суперкубок. А задачей максимум для «Спартака» было одержать первую победу в городе на Неве с 2012-го. Тогда команда под руководством Валерия Карпина набрала важнейшие три очка благодаря голу Рафаэля Кариоки и в итоге заняла второе место в таблице.
На этот раз гостям осложнила жизнь потеря сразу двух центральных защитников: получивший повреждение Георгий Джикия остался в запасе, а Руслан Литвинов не попал в заявку из-за дисквалификации. В результате Гильермо Абаскаль был вынужден сделать ставку на дуэт Никиты Чернова и Алексиса Дуарте. Также удивило появление в тройке нападающих Антона Зиньковского. А вот Семак обошёлся без потерь и мог использовать всех сильнейших.
Первый тайм оставил противоречивое впечатление. С одной стороны, гости действовали не худшим образом, с другой, пропустили два необязательных мяча. Дебют встречи полностью остался за хозяевами. При поддержке болельщиков они, как и в большинстве домашних матчей, сразу завладели инициативой и начали давить на несыгранную оборонительную линию соперника. Это было абсолютно логично, ведь в действиях защитников москвичей ощущалась нервозность. Она проявилась, например, когда Дуарте упал на ровном месте и позволил Матео Кассьерре нанести неточный выстрел.
Однако ошибку допустил тот, от кого этого ждали меньше всего — Александр Селихов. Во многом штаб и сделал ставку на него, поскольку Александр Максименко неоднократно позволял себе грубые ляпы в важных встречах. Но теперь по его пути пошёл коллега. Получив передачу от Дуарте, вратарь спокойно искал варианты для паса, но позволил Клаудиньо приблизиться и выбил мяч прямо в него. От бразильца снаряд с рикошетом от газона заскочил в сетку. Селихов за линией опустился на колени и закрыл лицо руками, пока счастливый Клаудиньо праздновал с партнёрами.
К чести красно-белых, они не сдались. Да и оппоненты заранее уверовали в собственный успех и начали действовать излишне вальяжно. Подопечные Абаскаля тут же подавили визави высоким прессингом и не позволяли им выйти за середину поля. Не стеснялись они при необходимости и нарушать правила. Принялись цепляться за мяч и до того незаметные Бальде Кейта и Александр Соболев.
Вскоре у ворот Кержакова начали возникать моменты. Например, он кончиками пальцев парировал удар в дальний от Кейта. Также красно-белые подали несколько корнеров. Гол назревал, и в конце концов состоялся по истечении получаса противостояния. В данном эпизоде не лучшим образом сыграла уже оборона петербуржцев. После заброса Зиньковского из глубины Соболеву позволили выполнить скидку в штрафную. Уже внутри неё Вячеслав Караваев не успел накрыть прострел Промеса, а Ренан спокойно наблюдал за тем, как Кейта с линии вратарской расстреливает створ.
Но тем «Зенит» и отличается от соперников по РПЛ, что способен в любой момент включиться и забить. Это произошло и в дерби. Всего шести минут хватило, чтобы снова выйти вперёд. И вновь гости провалились в защите. Малком и Клаудиньо на входе в штрафную сыграли в стенку и оставили ни с чем Перейру. 11-й номер тут же в касание сделал скидку на Мостового, и тот, подработав мяч под правую, спокойно пробил в дальний. Андрею помог отличиться рикошет от Денисова, но и Селихов застыл на месте и даже не стал прыгать.
Москвичи во главе с Абаскалем пытались доказать бригаде Павла Кукуяна, что петербуржцы допустили сразу два фола в развитие атаки: сначала Родригао в собственной штрафной наступил на ногу Кейта, а затем Кузяев ударил локтем в лицо Зобнину, но арбитр указал на центр.
Вторая половина встречи была любопытна в том числе с точки зрения дуэли Семака и Абаскаля, ведь испанец в последних двух матчах с «Краснодаром» и «Ростовом» переламывал течение игры заменами. На этот раз первый ход остался за россиянином, который в перерыве убрал Караваева и выпустил вместо него Дмитрия Чистякова. Таким образом хозяева перешли на схему с тремя центральными защитниками. А вскоре автора гола Мостового поменял Венделл. Это помогло лишить пространства соперников и в опорной зоне.
«Спартак» снова завладел инициативой, но с огромным трудом проникал в чужую штрафную. Зиньковский и Тавареш зачастую пытались выполнять диагонали на противоположные фланги с целью растянуть оборонительные редуты. Однако петербуржцы действовали почти безошибочно. Некое подобие моментов удавалось создавать лишь при подаче корнеров. Вскоре Абаскаль пошёл ва-банк. Сначала он бросил в бой Павла Маслова вместо Чернова и Виктора Мозеса вместо уставшего Кейта, а затем Даниила Хлусевича и Шамара Николсона. Москвичи вновь перестроились на схему с тремя нападающими.
Однако в самый ответственный момент их подвёл Дуарте. Парагваец на правом краю совершил безрассудный прыжок в обе ноги Малкому. Кукуян сперва обошёлся «горчичником», но после совещаний с коллегами и просмотра повтора, показал нарушителю красную. К счастью, бразилец обошёлся без травмы. А вот появление латиноамериканца в «Спартаке» пока оставляет большие вопросы.
Красно-белые, как и в первом тайме, пропустив, не опустили рук, а устроили финальный штурм. И это быстро принесло свои плоды. На этот раз помарку допустил защитник хозяев. Чистяков на входе в штрафную ударил шипами в голеностоп Перейру. Арбитр и тут не сразу принял решение, но изучив эпизод у монитора, указал на «точку». Пенальти же реализовал Промес. Данный гол оказался для нидерландца 86-м в РПЛ и позволил ему стать лучшим бомбардиром в её истории среди легионеров.
Казалось, москвичи увезут из Северной столицы очко и не позволят принципиальному сопернику стать чемпионом в пятый раз. Однако последний ход остался за Семаком. Несмотря на давление оппонентов, он не побоялся вновь вернуться к схеме с двумя центральными защитниками, выпустив Гонсало Мантуана и Ивана Сергеева.
И именно этот дуэт соорудил победный гол в добавленное время. Зобнин не успел прервать прострел бразильца от лицевой, а Хлусевич позволил россиянину аккуратно переправить снаряд в дальний. Пожалуй, логично, что автором золотого мяча стал футболист, который в нынешнем сезоне регулярно забивал, выходя со скамейки. В РПЛ он отличился девять раз и лишь трижды, когда появлялся в старте.
Так «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России и снова оставил ни с чем принципиального соперника. «Спартак» после победы ЦСКА над «Оренбургом» в параллельном матче опустился на четвёртое место и рискует остаться без медалей. При этом они остались крайне недовольны судейством, и по словам главы пресс-службы Дмитрия Зеленова, намерены обратиться в ЭСК РФС.
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