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Бояринцев: хочу, чтобы «Спартак» не позволил «Зениту» досрочно стать чемпионом

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Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».
Бояринцев: хочу, чтобы «Спартак» не позволил «Зениту» досрочно стать чемпионом
  • РИА Новости

«Хочу, чтобы «Спартак» не позволил «Зениту» досрочно стать чемпионом. Москвичи будут неплохо смотреться в атаке, голевые моменты возникнут. Главное, чтобы не подвела реализация. Если «Спартак» выполнит работу в обороне, то команда увезёт очки», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00.

Подопечные Сергея Семака могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23.

Ранее в «Зените» подтвердили, что церемония награждения в случае досрочной победы в РПЛ пройдёт 13 мая.

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