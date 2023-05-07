В «Зените» подтвердили, что церемония награждения в случае досрочной победы в РПЛ пройдёт 13 мая
- РИА Новости
«Церемония награждения пройдёт 13 мая в случае положительного для «Зенита» исхода матча сегодня», — цитирует пресс-службу «Матч ТВ».
Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00.
В случае победы санкт-петербургский клуб досрочно выиграет чемпионат России. 13 мая «Зенит» сыграет с «Краснодаром».
Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ и золотые медали доставлены в Санкт‑Петербург.