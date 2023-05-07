В «Зените» подтвердили, что церемония награждения в случае досрочной победы в РПЛ пройдёт 13 мая

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что церемония награждения команды в случае победы над «Спартаком» в матче 26-го тура чемпионата России будет отложена.

РИА Новости