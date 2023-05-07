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В «Зените» подтвердили, что церемония награждения в случае досрочной победы в РПЛ пройдёт 13 мая

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Пресс-служба «Зенита» сообщила, что церемония награждения команды в случае победы над «Спартаком» в матче 26-го тура чемпионата России будет отложена.
В «Зените» подтвердили, что церемония награждения в случае досрочной победы в РПЛ пройдёт 13 мая
  • РИА Новости

«Церемония награждения пройдёт 13 мая в случае положительного для «Зенита» исхода матча сегодня», — цитирует пресс-службу «Матч ТВ».

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00.

В случае победы санкт-петербургский клуб досрочно выиграет чемпионат России. 13 мая «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ и золотые медали доставлены в Санкт‑Петербург.

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