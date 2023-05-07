Мостовой — о чемпионском коридоре для «Зенита»: это вообще невозможно

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионском коридоре для «Зенита».

«Наверное, такое можно внедрить в наш футбол, но было бы лучше своё что-то придумать. Я бы что-то своё придумал. Очень много мы берем оттуда. Чемпионский коридор для «Зенита»? Это вообще невозможно. До матча этого никто не делает», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00.

Подопечные Сергея Семака могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что все билеты на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» проданы.