Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мостовой — о чемпионском коридоре для «Зенита»: это вообще невозможно

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионском коридоре для «Зенита».
Мостовой — о чемпионском коридоре для «Зенита»: это вообще невозможно
  • РИА Новости

«Наверное, такое можно внедрить в наш футбол, но было бы лучше своё что-то придумать. Я бы что-то своё придумал. Очень много мы берем оттуда. Чемпионский коридор для «Зенита»? Это вообще невозможно. До матча этого никто не делает», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00.

Подопечные Сергея Семака могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что все билеты на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» проданы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить