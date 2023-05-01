Стилизация под 1940-е, посещение Мамаева кургана, голы Павлюченко и Самедова: «Спартак» обыграл «Динамо» в ретроматче

«Спартак» оказался сильнее «Динамо» в ретроматче Победы благодаря голам Романа Павлюченко и Александра Самедова в концовке. Встреча была посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве. Организаторы постарались воссоздать атмосферу знаменитой игры «на руинах города», которая состоялась 2 мая 1943-го. Для команд была пошита специальная форма и изготовлены мячи того времени, а на арену они прибыли на старых автобусах. Кроме того, непосредственно в день противостояния футболисты посетили Мамаев курган, где возложили цветы к Вечному огню.

Ретроматч в Волгограде стал отличным подарком футбольным болельщикам на майские праздники. Его проведение было важно сразу по двум причинам. Во-первых, он был приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве и состоялся по мотивам памятной встречи между сталинградским «Динамо» и «Спартаком». 2 мая 1943 года её организовали буквально «на руинах города», чтобы показать: даже месяцы тяжёлых разрушительных боёв не сломили у людей тягу к жизни. Как и 80 лет назад, противостояние вызвало огромный интерес у горожан, и почти все места на «Волгоград Арене» оказались заняты. Во-вторых, РФС продолжил практику ретровстреч. В прошлом году дважды между собой сошлись «Зенит» и «Спартак», и обе игры произвели фурор.

На этот раз организаторы сделали всё, чтобы зрители окунулись в атмосферу того времени. Для соперников специально пошили старую форму: белые футболки с голубыми полосами и шортами — для хозяев и красные футболки с белыми полосами и чёрными шортами — для гостей. Также изготовили специальные рыжие мячи с характерной для 40-х годов прошлого века шнуровкой и надписью «Победа». Внимание уделялось даже мелочам. Так, игроки приехали на арену в ретроавтобусах, а перед началом встречи, согласно советской традиции, обменялись букетами цветов.

Не менее интересным, чем антураж, обещала получиться сама игра. Фаворитами выглядели красно-белые. Олег Романцев, девять раз приводивший их к чемпионству, собрал не только звёзд своей «золотой команды» (Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Александра Мостового и других), но и более молодых исполнителей, которые помогли обыграть «Зенит» в сентябре прошлого года: Андрея Ещенко, Дмитрия Комбарова, Александра Самедова и Романа Павлюченко.

«Динамо» же было сформировано в основном из главных действующих лиц «Ротора», который в 90-х неоднократно брал медали чемпионата России и добирался до финала Кубка страны, и столичного одноимённого коллектива. Он был представлен не только игроками (Игорем Семшовым, Игорем Симутенковым, Алексадром Точилиным), но и главным тренером Валерием Газзаевым.

При этом оба наставника сразу опровергли предположение, что оппоненты могут разыграть дружескую ничью и не станут выкладываться на 100%. Так, Романцев пообещал, что красно-белые продемонстрируют красивый футбол.

«Пойдёт любой счёт, только не 0:0. Положительно отношусь к таким матчам. Мне это очень нравится. Я вижу футболистов и у нас, и у «Динамо», которые рано закончили. Они и сейчас могли бы доставить удовольствие болельщикам и результат командам. Поэтому я на такие встречи езжу с удовольствием», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, Газзаев подчеркнул, что уступать в таком противостоянии не захочет никто. Лидеры команд также высказались о самом серьёзном настрое.

«Не будет такого, что договоримся сыграть вничью. Получится серьёзный поединок. Команда соперников пускай готовится. Думаю, болельщики с удовольствием придут на стадион. Мы со своей стороны покажем красивый футбол», — пообещал Павлюченко.

Важно, что участники встречи не только готовились продемонстрировать своё мастерство на поле, но и отдали дань памяти воинам, защищавшим родину в Великой Отечественной войне. В день игры они в полных составах посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и возложили цветы к Вечному огню. Причём для некоторых этот визит нёс особенный смысл, например, для бывшего хавбека «Спартака» Дениса Бояринцева.

«Мой дед — Валентин Фёдорович Бояринцев — родом из Сталинграда, тут и принял свой первый бой. Ему как раз 18 исполнилось... Потом дошёл от Сталинграда до Праги. Я приходил на курган с бабушкой, один из её знакомых фронтовиков рассказывал: «А здесь мы пошли в рукопашную...» Деда же я не запомнил — мне было всего четыре месяца, когда его не стало», — приводит слова Бояринцева «РБ-Спорт».

Затем футболисты поучаствовали в акции «Сад памяти», цель которой — высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Они посадили 45 клёнов и слив, которые теперь будут цвести в Центральном парке культуры и отдыха.

«Нам всем нужно помнить и всячески сохранять память о подвиге наших предков. Надеюсь, и эта акция, и сегодняшний ретроматч победы напомнят жителям Волгограда и России о героизме людей, которые самоотверженно защищали этот город», — отметил Мостовой.

Дань памяти защитникам Отечества собравшиеся отдали и непосредственно перед стартовым свистком. Дети вынесли на поле огромную георгиевскую ленточку. А на экранах тем временем включили ролик, как игроки обеих команд читают бессмертное стихотворение Константина Симонова «Жди меня».

Символично, что чести нанести первый удар удостоился главный ветеран отечественного футбола Никита Симонян. 96-летний олимпийский чемпион сначала сделал передачу на одного капитана Олега Веретенникова, а потом на другого — Аленичева, и тепло обнял обоих. Трибуны же наградили легенду аплодисментами.

Что касается стартовых составов, то Романцев перед матчем пообещал выпустить в основе тех же футболистов, которые в 1997-м в последнем туре национального первенства на выезде добыли «золотую» победу над «Ротором». Полного соответствия не получилось, однако в заявку действительно попали почти все участники той встречи. И лишь Андрей Тихонов из-за травмы не смог выйти на поле, а помогал тренеру на бровке. В составе «Динамо» тоже хватало игроков, сыгравших в той памятной встрече.

Как и ожидалось, москвичи с первых минут завладели инициативой. К радости зрителей, в атаке они демонстрировали фирменный спартаковский футбол с большим количеством стеночек и забеганий. Бело-голубые же действовали вторым номером. При этом в центре поля всю игру у них вели относительно недавно закончившие карьеру Евгений Алдонин и Игорь Семшов, даже не уходившие на замену. А за креатив впереди отвечал Валерий Есипов, как 20 лет назад раздававший филигранные длинные передачи.

Но чаще приходилось вступать в игру защитникам и Платону Захарчуку. Последний регулярно выручал партнёров. Особенно непросто хозяевам стало, когда на поле появились молодые Павлюченко, Комбаров, Ещенко и Александр Павленко. На скорости они легко убегали от более возрастных соперников, но те брали своё за счёт самоотдачи. Чего стоит потрясающий сейв Захарчука, когда Павленко оказался с ним с глазу на глаз и попытался перебросить, но Платон кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. А вот его визави Александр Филимонов остался практически без работы. Также стоит отметить появление в составе гостей Мостового. Александр сетовал, что его не пригласили на ретроматчи с «Зенитом», а в Волгограде он вышел на поле на несколько минут, хотя совсем недавно выписался из больницы.

Во второй половине ход игры не изменился. Гости продолжали атаковать, а хозяева заперлись в обороне. Однако москвичам всякий раз не хватало ударов. Они стремились разыгрывать мяч до верного на радость публике, но никак не могли забить. Волгоградцы же под руководством Газзаева действовали надёжно и самоотверженно. К слову, тренер вёл себя словно матч не товарищеский, а официальный. Он регулярно выходил к бровке и подсказывал подопечным, хотя за гулом трибун те едва его слышали.

И всё же в концовке, когда серия пенальти становилась всё ближе, «Спартак» открыл счёт. Причём сделал это воспитанник «Ротора» Павлюченко. Забили гости вовсе не в фирменном стиле, а скорее в британской манере — Павленко выполнил подачу, а партнёр замкнул её головой. На повторах показалось, что форвард находился в офсайде, но VAR 80 лет назад, чтобы проверить эпизод, не существовало.

«Не хотел забивать, если честно. Когда отправил мяч в ворота, такой гул поднялся на стадионе... Не хотел, но что делать. Я извинился. Задача была — устроить шоу. Считаю, болельщики остались довольны. Неважно кто выиграл, главное — дружба и атмосфера. Считаю, получился хороший матч», — заявил Павлюченко после финального свистка.

Сил на финишный навал у «Динамо» не осталось. Более того, на последней минуте они пропустили ещё. Идеальный заброс из глубины в исполнении Аленичева преобразовал в гол Самедов. Как посетовал Веретенников, подопечные Романцева просто оказались намного моложе и за счёт этого вырвали победу.

Однако главное, что обе команды устроили праздник для зрителей и почтили память воинов, защищавших родину в Великой Отечественной войне.