«Спартак» обыграл сталинградское «Динамо» в ретроматче в Волгограде

Футболисты московского «Спартака» нанесли поражение сталинградскому «Динамо» в ретроматче в Волгограде.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Мячи забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Команды приехали на игру в автобусах прошлой эпохи. Они сыграли в стилизованной форме, а перед матчем обменялись букетами. Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли звёздные ветераны красно-белых.

Матч был сыгран в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Ранее восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев высказался о проведении ретроматча с волгоградским «Динамо».