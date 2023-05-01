Романцев хотел бы видеть Карпина в числе участников ретро-матча

Восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев высказался о проведении ретро-матча с волгоградским «Динамо».

«Кого бы еще хотел пригласить? Еще достаточно игроков, которые не смогли приехать, — Игорь Ледяхов, Юрий Никифоров, Валерий Карпин. Если бы дали время подумать, думаю, что еще человек 20 могли бы пригласить», — цитирует экс-тренера сборной России ТАСС.

По его мнению, конечно, большое и хорошее дело сделали организаторы игры.

«Большая честь участвовать в таком матче. Если зрители уйдут довольными, то будет хорошо», — добавил Романцев.

Матч состоится 1 мая на «Волгоград-Арене». Встреча будет посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве. Игра начнётся в 20:00 мск.

Романцев является главным тренером команды легенд «Спартак». Волгоградским «Динамо» руководит Валерий Газзаев.

Романцев выиграл со «Спартаком» восемь чемпионатов России (1992—1994, 1997—2001) и один чемпионат СССР (1989).

Ранее Романцев заявил, что отстранение от международных турниров плохо скажется на развитии отечественного футбола.