В английском стиле: голы Павлюченко и Ширко после навесов помогли «Спартаку» взять реванш у «Зенита» в матче легенд

«Спартак» обыграл «Зенит» в ответном матче легенд российского футбола и взял реванш за поражение в Петербурге. На красивый удар с лёта Игоря Денисова красно-белые ответили мячами Романа Павлюченко и Александра Ширко в британском стиле. Команды посвятили встречу в Москве памяти тренера Георгия Ярцева, скончавшегося 15 июля. А первый удар по мячу нанёс сын шестикратного чемпиона Ильи Цымбаларя.

Первый Матч легенд «Зенит» — «Спартак», состоявшийся в начале июля в Санкт-Петербурге, вызвал огромный интерес у болельщиков. Трибуны стадиона «Петровский», вмещающие около 20 тыс. зрителей, оказались заполнены до отказа, а игру транслировали в прямом эфире на одном из федеральных телеканалов. При этом победа осталась за хозяевами, которые могли забить гораздо больше двух безответных мячей.

Неудивительно, что клубы практически сразу договорились о реванше в Москве, тем более противостояние снова оказалось приурочено к дерби основных команд и предваряло его. На этот раз подопечным Гильермо Абаскаля и Сергея Семака спустя день предстоит встретиться в рамках национального первенства.

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Звёзды красно-белых прошлых лет также горели желанием отомстить принципиальному сопернику. Два месяца назад петербуржцы отпраздновали успех во многом потому, что имели более молодой состав. Быстрые и относительно недавно завершившие карьеру Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Александр Анюков и другие легко убегали от превосходящих их в возрасте на десяток лет защитников.

Неудивительно, что к ответной игре москвичи привлекли целый ряд исполнителей, не достигших 40-летнего рубежа: Андрей Ещенко, Артём Ребров, Денис Бояринцев, Роман Павлюченко и Никита Баженов. Первому даже пришлось получать разрешение на участие от оппонента, поскольку он имеет контракт с профессиональным клубом «Знамя», выступающим во Второй лиге, что, согласно регламенту, дозволяется лишь при согласовании сторон. Причём как для него, так и для Реброва данная встреча стала прощальной в составе красно-белых. А вот бывшего капитана команды Александра Мостового вновь в заявке не оказалось.

«Где-то прошёл слух, что я сейчас нахожусь в какой-то непонятной форме. Не знаю, откуда это появилось. Поверьте мне, я там многим, кто выйдет на поле, фору дам. Я в прекрасной форме. Это не моя тусовка. Смысл туда напрашиваться? Не позвали, и мне вообще всё равно. Там даже на поле необязательно выходить, можно спокойно посидеть на лавке, покричать и посмеяться. Такой себе уровень. Вообще не расстраиваюсь по этому поводу», — объяснил он в интервью «РБ-Спорт».

Впрочем, нашли возможность усилить и без того крепкий ростер и петербуржцы. Вместе с ними в Москву приехали вратарь Вячеслав Малафеев, полузащитник Игорь Денисов и даже два легионера — Мигель Данни и Алехандро Домингес.

А вот в составе тренерского штаба «Спартака», к сожалению, произошло одно вынужденное изменение. В середине июля, спустя всего неделю после первого матча легенд, не стало Георгия Ярцева, многолетнего помощника Олега Романцева. Собственно, второе противостояние было как раз посвящено ему.

Предваряла его душещипательная акция памяти. Болельщики и футболисты обеих команд под композицию «Последняя поэма» вынесли на поле полотна с фотографиями из тренерской и игровой карьеры Ярцева. А на табло показывали кадры из матчей с участием бывшего нападающего московского коллектива. Все присутствующие на стадионе в этот момент поднялись на ноги, а у Романцева выступили слёзы на глаза.

А непосредственно перед стартовым свистком поклонники почтили память другого безвременно ушедшего легендарного спартаковца — Ильи Цымбаларя. Первый удар по мячу нанёс его сын Олег, вышедший на газон с двухлетним внуком шестикратного чемпиона России на руках.

Что касается непосредственно игры, заметное омоложение состава ожидаемо пошло на пользу «Спартаку». В первом матче красно-белые также чаще владели мячом, но на этот раз их преимущество оказалось ещё более заметным. Самедов, Павлюченко, Ещенко и другие молодые футболисты обостряли на чужой половине и создавали моменты, а опытные Егор Титов и Андрей Тихонов дирижировал атаками из глубины.

Последний особенно поразил своей формой и умными ходами. В перерыве камера выхватила хавбека без футболки, и зрители получили возможность убедиться: у него и в 51 год нет ни грамма лишнего веса.

«Зенит» же больше полагался на контрвыпады, благо впереди хватало футболистов, способных убежать. Правда, открыть счёт уже на пятой минуте гостям помог розыгрыш стандартного положения. После подачи корнера игрок красно-белых выбил мяч головой прямо на Денисова, который нанёс потрясающий выстрел в дальнюю девятку из пределов штрафной.

Тут же петербуржцы провели ещё одну атаку на скорости, но удар Кержакова из убойной позиции в последний момент заблокировал Константин Головской. Удивительно, что Романцев в центре обороны сделал ставку на возрастных исполнителей, которые не всегда успевали за визави. Однако в меньшей степени это касалось Виктора Онопко. 52-летний тренер сборной России демонстрировал великолепное чтение игры и практически всегда предвидел, где окажется мяч в следующий момент, опережая молодых визави.

Неслучайно Тихонов незадолго до финального свистка в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» отметил особенную роль защитника. По мнению хавбека, именно его появление помогло наладить порядок в оборонительных рядах, чего не хватало в первой игре.

Имея надёжный тыл, москвичи быстро пришли в себя и постепенно увеличивали давление. Поэтому гол Павлюченко в середине первого тайма получился абсолютно логичным. Форвард идеально открылся под фирменную подачу Бояринцева с фланга и переправил снаряд в сетку. Болельщики ощутили острый приступ ностальгии — ведь сколько похожих мячей эта связка организовала в нулевых.

Во втором тайме ход противостояния изменился не сильно. Вызывало удивление, что гости, располагая таким составом, прижимались к собственным воротам и не пытались действовать первым номером. По сути, до последних минут они создали лишь один момент. Анюков прорвался вперёд по правому краю и выполнил идеальный прострел на Максима Астафьева. Но форварду своевременно бросился в ноги Александр Филимонов.

«Спартак» же продолжал наращивать обороты и при поддержке болельщиков постоянно контролировал мяч. Красно-белые пытались искать свободное пространство на флангах, поскольку в опорной зоне противостоять Тимощуку и Денисову было сложно. И в конце концов эта тактика снова принесла успех. На 65-й минуте сработала связка уже из 1990-х. Алексей Мелёшин, чей сын Павел на этой неделе забил дебютный мяч за основной состав красно-белых, выполнил идеальный навес справа, а Александр Ширко в касание замкнул его без шансов для Юрия Окрошидзе.

У петербуржцев оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но организовать финальный штурм они так и не сумели. А в единственном по-настоящему опасном эпизоде, имевшем место незадолго до финального свистка, выручил партнёров Ребров. Он бросился в ноги освободившемуся от опеки защитника Павлу Погребняку и парировал его выстрел коленом.

Таким образом, легендам «Спартака» удалось взять реванш у «Зенита», попутно проявив характер. Теперь остаётся только организовать третий матч противостояния, чтобы выявить сильнейшего.

Болельщики явно не станут возражать, ведь опытные футболисты демонстрируют скорости не ниже, чем в некоторых встречах РПЛ, а по уровню мастерства и футбольного мышления превосходят молодых коллег. Тот же Денисов, сложилось впечатление, легко закрыл бы опорную зону в большинстве коллективов элитного дивизиона.

К тому же игроки сражаются по-настоящему и не щадят ни себя, ни соперников. Например, в концовке матча в Москве травмы получили Павленко и Денисов. А глядя на то, как Данни накричал на главного арбитра Алексея Николаева, понимаешь, что в матчах этих команд не может быть и речи о дружеских ветеранских ничьих.