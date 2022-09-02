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Фанаты «Спартака» сделали перформанс к Матчу легенд с «Зенитом»

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Болельщики московского «Спартака» обратились к футболистам красно-белых перед Матчем легенд с петербургским «Зенитом».
Фанаты «Спартака» сделали перформанс к Матчу легенд с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Вы нас приучали к красно-белым победам», — вывесили фанаты баннер на трибуне стадиона.

Матч легенд «Спартак» — «Зенит» пройдёт на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве 2 сентября. Игра начнётся в 19:00 мск. Игра будет посвящена памяти Георгия Ярцева, который скончался 15 июля на 75-м году жизни. Матч обслужит бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

Первая встреча ветеранов состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

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